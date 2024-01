Einschränkungen während der Baumaßnahmen Neue Stromanschlüsse für Umspannanlage am Bendschenweg

Gleich zu Jahresbeginn bekommt dabei die Umspannanlage am Bendschenweg neue Stromanschlüsse. Ab Montag, 8. Januar, wird die Enni dort die zahlreich zusammenlaufenden Stromkabel und Netzanschlüsse verstärken. Während der rund dreimonatigen Montagearbeiten wird die Enni die in Richtung des Stadtteils Neukirchen führende Fahrspur in Höhe der Baustelle für rund zwölf Wochen einengen. Fahrzeuge können die Baustelle aber weiter in beide Fahrtrichtungen passieren. Fußgänger und Radfahrer müssen allerdings zwischen dem Laboratorium Dr. Berns und der Weddigenallee auf die gegenüberliegende Fahrbahnseite wechseln.