Geschichte in Neukirchen-Vluyn Neue Audioführung mit QR-Codes im Museum

Nach den Sommerferien, konkret ab dem 28. August, wird es im Museum Neukirchen-Vluyn zu den Öffnungszeiten eine neue kostenlose Audioführung mit QR-Codes geben. Interessierte können vorbeikommen, die QR-Codes suchen, scannen und sich in die Welt der Geschichte von Neukirchen-Vluyn entführen lassen. Für alle Gäste gibt es kostenloses WLAN. Wer eine Einführung in die Benutzung der QR-Codes haben möchte, kann am 27. August um 17 Uhr oder am 29. August um 10 Uhr zu einer offenen Einführung ins Museum kommen. Eine Anmeldung ist nicht nötig, die Einführung ist kostenfrei. Das Museum freut sich aber über eine kleine Spende. Geöffnet ist immer mittwochs, samstags und sonntags von 15 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 13 Uhr an der Pastoratstraße 1.