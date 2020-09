Bürgermeister Ralf Köpke im Gespräch : „Die Grabenkämpfe im Rat müssen aufhören“

Neukirchen-Vluyn Der parteilose Ralf Köpke wird neuer Bürgermeister in Neukirchen-Vluyn. Am Tag nach der Stichwahl haben wir ihn zum Kurzinterview gebeten.

Herr Köpke, was werden Sie nach Amtseintritt zuerst machen?

Ralf Köpke Am ersten Tag werde ich möglichst viele Mitarbeiter im Rathaus besuchen und mich vorstellen. Ich kenne die Beschäftigten so gut wie gar nicht. Ich will versuchen, ihnen ohne Vorurteile zu begegnen.