Einkaufen in Neukirchen-Vluyn Netto-Discounter eröffnet wieder am 23. Januar

„Immer mehr Kundinnen und Kunden bevorzugen auch ein effizienteres Einkaufen“, heißt es in einer Pressemitteilung von Netto. Es sei daher praktisch, wenn diese ihren gesamten Einkauf direkt vor Ort erledigen könnten, so der Discounter. Und das geht demnächst in der Filiale in Neukirchen-Vluyn, in der auf rund 670 Quadratmetern über 5000 Artikel mit Fokus auf Frische, Qualität und Regionalität verkauft werden.