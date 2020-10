Kunst in Neukirchen-Vluyn : Narrenschiff legt bei Schomaker an

Neukirchen-Vluyn Ab Samstag stellt der Künstler Rolf Hamacher sein „Wimmelbild“ im Café der Biobäckerei Schomaker aus. Zuvor hing es im Schaufenster der Buchhandlung Giesen-Handick.

Im Café an der Weserstraße lässt sich ab Samstag, 24. Oktober, das Narrenbild „Ship of Fools“ genauer betrachten. Hamacher hat die Geister der Geschichte und der Gegenwart, Menschen aus der Politik, der Kunst, der Philosophie, der Wirtschaft und Wissenschaft porträtiert. Rund 130 Personen verstecken sich auf dem Wimmelbild. Der Betrachter entdeckt große und kleine Figuren, die sich teilweise überlappen. Mit spezieller Gestik und Mimik treten sie in einem surreal verwobenen Zusammenspiel auf. Sie wurden in die Gesamtkomposition des schemenhaften Schiffskörpers eingefügt.