Hinter dem Rathaus in Neukirchen-Vluyn Nächster Verschenk- und Tauschmarkt findet am 25. August statt

Am 25. August ist hinter dem Neukirchen-Vluyner Rathaus richtig was los: Man kann Trödeln, Tauschen, Verschenken oder sein Glück an dem Glücksrad versuchen, sich auf der Hüpfburg und dem Trampolin verausgaben und auf den Kettcars in die Pedale treten. Die Neukirchen-Vluyner Tafel und die Stadt Neukirchen-Vluyn laden gemeinsam dazu ein. Die Erstausgabe dieses Formats gab es am 9. September 2023.