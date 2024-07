Event in Neukirchen-Vluyn Nächster Sommermarkt am Grafschafter Platz ist am 1. August

In gemütlicher, nachbarschaftlicher Atmosphäre kann am Donnerstag, 1. August, auf dem Grafschafter Platz wieder von 16 bis 21 Uhr ausgelassen geklönt und geschlemmt werden. Für die passende sommerliche Stimmung beim Sommermarkt sorgt dann von 17 bis 21 Uhr ein Party-DJ. Mit dabei sind die vom Feierabendmarkt bekannten Aussteller: Neben Leckerem vom Grill, Burgern, Feinkost und Snacks für jeden Geschmack gibt es Kaffeespezialitäten, Wein, Cocktails und gekühlte Getränke. Türkische Spezialitäten und Crêpes für den süßen Zahn sind ebenfalls im Angebot. Auch vegane Köstlichkeiten und alles rund um den Apfel komplettieren das Programm. Damit es nicht zu Verwechslungen mit dem Feierabendmarkt in Vluyn kommt, heißt das neue Format in Neukirchen „Sommermarkt am Grafschafter Platz“.