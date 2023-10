Stadt Neukirchen-Vluyn informiert Nächste Schadstoffsammlung am 28. Oktober

Die Umweltstation steht von 8 bis 13 Uhr in Neukirchen, Parkplatz Klingerhuf; der Umweltbrummi steht von 8 bis 8.30 Uhr in Rayen, Parkplatz gegenüber des Gülixweges; von 9 bis 9.30 Uhr an der Hochkamerstraße/Ecke Vinnmannsweg; von 10.15 bis 10.45 Uhr in Vluyn, Platz am Museum; von 11.15 bis 11.45 Uhr an der Tersteegenschule II, Parkplatz Wiesfurthstraße; von 12.45 bis 13.15 Uhr am Petershof, Glogauer Straße; von 13.45 bis 14.15 Uhr in Niep, Raiffeisenmarkt, und von 14.45 bis 15.15 Uhr an der Leibnizstraße, am Parkplatz gegenüber des Kindergartens.