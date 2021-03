„Nacht der Bilbiotheken“ in Neukirchen-Vluyn : Einmal Niederrhein und zurück mit der Stadtbücherei

„Nacht der Bilbiotheken“ in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn Die landesweite „Nacht der Bibliotheken“ geht am 19. März ins Internet. Die Stadtbücherei Neukirchen-Vluyn bietet Bastelaktionen an und lädt zu einer Lesung ein.

Auch die Stadtbücherei Neukirchen-Vluyn beteiligt sich am digitalen Format „Nacht der Bibliotheken 2021“ am Freitag, 19. März. Unter dem Motto #mitmischen gibt es Bastelaktionen zu Ostern sowie eine Live-Lesung im Stream unter dem Titel „Einmal Niederrhein und zurück“ mit dem Autor Michael Schumacher .

Ab 18 Uhr darf man kreativ werden, es wird gebastelt: Bücherei-Mitarbeiterin Jessica zeigt, wie man in zwei Minuten eine tolle Osterkarte basteln kann. Wer möchte, kann sich nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung unter der Rufnummer 02845 4851 vorab Material dazu in der Stadtbücherei abholen. Anschließend bastelt Petra mit allen ein Osternest – à la Upcycling aus einem Milchkarton.

Um 19 Uhr wird dann die Lesung aus der Bücherei gestreamt. Michael Schumacher, geboren in Wuppertal und seit 20 Jahren wohnhaft am Niederrhein, liest aus dem Buch „Geschichten von einem, der auszog...”. Darin erzählt er über den Niederrhein und über die Menschen, die hier leben. Der Niederrheiner an sich, das flache Land im Kontrast mit den Hügeln des Bergischen sowie die ein oder andere sprachliche Verwirrung werden dabei mit einer guten Prise Humor genüsslich auseinanderklamüsert.