Gastbeitrag von Harald Fielenbach, Nabu Moers/Neukirchen-Vluyn : „Einzigartige Natur in Gefahr“

Wenn es nach den Plänen des RVR geht, soll auch hier Kies ausgebaggert werden. Für Mensch und Natur hätte das permanente Folgen. Foto: Fielenbach, Nabu

Neukirchen-Vluyn Die Pläne des RVR zum Kiesabbau liegen seit dem 24. Januar öffentlich aus. Damit läuft auch die dreimonatige Frist für Einwände. Ein Gastkommentar von Harald Fielenbach, Leiter der Ortsgruppe Nabu Moers/Neukirchen-Vluyn.

Im neu aufzustellenden Regionalplan werden alleine in Neukirchen-Vluyn drei neue Abgrabungsbereiche für Kies und Sand definiert. Dies bringt nicht nur Politik und Verwaltung auf den Plan, insbesondere die Bürger laufen Sturm gegen die Pläne. Die Argumente der Anwohner, sämtlich stichhaltig und schlagkräftig, sind aus der Sicht der Betroffenen vor Ort formuliert. Der Naturschutzbund (Nabu) Kreis Wesel, Ortsgruppe Moers / Neukirchen-Vluyn, positioniert sich ebenfalls eindeutig gegen diese Pläne der Kiesindustrie. Die Gründe sind hauptsächlich ökologischer Natur.

In Zeiten, in denen die Begriffe Biodiversität und Nachhaltigkeit die politische Diskussion und die staatlichen Bemühungen bestimmen, sollen nun in einer Region wie dem Niederrhein ganze Landschaften, die seit Jahrhunderten geprägt sind von Landwirtschaft, Steuobstwiesen, Kopfweidenalleen und einer ganz besonderen Fauna und Flora, dem Erdboden gleich gemacht und auf unbestimmte Zeit der Natur entzogen werden. Die einzigartige Natur- und Kulturlandschaft würde in diesen Bereichen komplett verschwinden und mit ihr ein einzigartiges ökologisches Gefüge.

Info Frist für Einwände läuft bis zum 29. April Unterstützung Vom 24. Januar bis 29. April können Bürger Einspruch gegen das Vorhaben erheben. Die Bürgerinitiative „Mitgestalten NV“ informiert wie der Einspruch eingereicht werden kann: www.mitgestalten-nv.de. Auch bei der Mahnwache gibt es Unterstützung.

Geht man im Frühjahr im Bereich „Boschheide“ spazieren, sieht man mit etwas Glück schon am Tage den seltenen und zu den besonders streng geschützten Arten zählenden Steinkauz nach Regenwürmern und Kleinsäugern jagen. Nach Anbruch der Nacht jagt die Schleiereule nördlich und südlich der Geldernschen Straße und nordwestlich des Anrathskanals beginnend zahlreiche Amphibien mit der jährlichen Werbung und dem Ablaichen. Auch ziehen Wasser- und Breitflügelfledermäuse ihre Kreise am nächtlichen Abendhimmel.

So ist der Bestand des seltenen Steinkauzes in Gefahr, der hier in der Region einen bundesweiten Verbreitungsschwerpunkt hat und seine Jagd- und Brutreviere unwiederbringlich auf diesen Flächen verlieren würde. Diese Art ist angewiesen auf eine extensive Beweidung, flache Vegetationsstrukturen, insektenreiche Flächen sowie Kopfweiden und Streuobstwiesen als Brutmöglichkeit. Dem Niederrhein kommt bei der Erhaltung dieser Art eine zentrale Bedeutung zu. So trägt unsere Region eine große Verantwortung.