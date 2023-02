Ökumenische Konzerte in Neukirchen-Vluyn und Moers Ukrainerinnen singen Lieder aus ihrer Heimat

In Neukirchen-Vluyn begrüßte Bürgermeister Ralf Köpke, der in Begleitung aller Fraktionsvorsitzenden aus dem Rat in die Kirche gekommen war, die Gäste; in Moers saß Bürgermeister Christoph Fleischauer in der ersten Reihe und nutzte die Konzertpause, um sich noch einmal in persönlichen Gespräch bei allen Beteiligten und Sponsoren zu bedanken. In Neukirchen-Vluyn hatten die Stadt und die Firma HSR/Indunorm, in Moers die Sparkasse am Niederrhein das Konzert ermöglicht.