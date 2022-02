Mobilfunk in Neukirchen-Vluyn : CDU will die Mobilfunk-Abdeckung verbessern

Neukirchen-Vluyn Die Christdemokraten verweisen auf den Kreis Coesfeld. Hier sammelt seit Anfang die Müllabfuhr Daten zur Mobilfunkabdeckung. Diese dienen als Grundlage für Gespräche mit den Anbietern.

Die CDU-Fraktion will den Mobilfunk in Neukirchen-Vluyn verbessern und hat dazu einen einen entsprechenden Antrag für die nächste Sitzung des Ausschusses für Digitales, Nachhaltigkeit und Wirtschaftsförderung am 14. März gestellt. Sie verweist darin auf den Kreis Coesfeld. Dort sammelt seit Jahresbeginn eine „Echtnetzbox“ Daten über den Mobilfunkempfang. Mit Hilfe dieser Messungen können Funklöcher und Ausbaubedarfe ermittelt werden. Zwei „Echtnetzboxen“ sind dafür täglich on tour. Sie liegen auf dem Armaturenbrett der Abfallsammelfahrzeuge, benötigen keine Bedienung und können per USB-Anschluss oder Zigarettenanzünder mit Strom versorgt werden. Im Verlauf des Jahres werden sie den Mobilfunkempfang (4G/LTE) in jeder Straße des Kreises Coesfeld, die von der Müllabfuhr angefahren wird, gemessen haben. Die Daten, die die Echtnetz Boxen liefern, würden die Qualitäts-Standards der Mobilfunkbetreiber entsprechen und seienzudem sehr umfangreich, heißt es auf der Homepage der Wirtschaftförderung Kreis Coesfeld. Den Betreibern könne man damit detailliert nachweisen, wo Ausbaubedarfe und Funklöcher bestehen – mit dem Ziel, sie vom weiteren Ausbau des Mobilfunkempfangs und der Schließung von Funklöchern zu überzeugen