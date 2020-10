Bürgermonitor : Ärger wegen Möbelbox der Kirche in Neukirchen

Neukirchen-Vluyn Ein neu errichtetes Möbellager der Evangelischen Kirchengemeinde am Gemeindehaus sorgt für Unmut in der Nachbarschaft: Durch das Bauwerk werde die Sicht aus dem Fenster komplett versperrt.

Mathilde und Hans-Werner Tylle sind stinksauer auf die Evangelische Kirchengemeinde Neukirchen-Vluyn. „Ich bin eine alte Neukirchenerin und bin tief mit dem Ort und auch der Kirche verbunden, aber was sich die Kirchengemeinde hier geleistet hat, ist an Unverschämtheit kaum zu überbieten“, so Mathilde Tylle. Der Ort des Geschehens liegt an der Bruchstraße, wo das Haus ihrer 84-jährige Schwägerin Elisabeth Steegmann steht – in unmittelbarer Nähe zum neuen Evangelischen Gemeindehaus. Grund des Ärgers ist eine rund drei Meter hohe Hütte, die die Kirchengemeinde zur Aufbewahrung von Tischen und Stühlen errichten ließ. Das Problem: Diese Hütte steht unmittelbar vor dem Wohnzimmerfenster der Erdgeschosswohnung. „Die Fenster der Parterrewohnung sind nun vollständig von der Bretterwand der aufgestellten Hütte verdeckt. Sonnenlicht, Luft und Sicht sind genommen und der Wert des Hauses wird gemindert“, so Hans-Werner Tylle.