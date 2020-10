Politik in Neukirchen-Vluyn : Mobile Luftreiniger für städtische Schulen und Kitas

Politik in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn Der Neukirchen-Vluyner Rat erhielt bei seiner letzten Sitzung während der Legislaturperiode viel Information. Zum Abschluss standen über 20 Beschlüsse auf der Tagesordnung sowie eine Ernennung.

Die Gesamtschule Neukirchen-Vluyn gehört zurzeit zu den wenigen Schulen im Kreis Wesel, die keinen besonderen Namen trägt, anders als zum Beispiel das benachbarte Julius-Stursberg-Gymnasium. Das ändert sich am 1. November. Dann heißt sie offiziell „Gesamtschule Niederberg“. Das beschloss der Rat einstimmig, nachdem der Ausschuss für Bildung-Kultur-Sport diesen Namen Mitte September empfohlen hatte.

Viele weiterführende Schulen am Niederrhein haben neben dem offiziellen Namen noch eine kürzeren inoffiziellen, den sie nicht selten von den Schülern erhalten. Welcher Rufname sich durchsetzt, wird sich in den nächsten Monaten zeigen. Das Julius-Stursberg-Gymnasium wird beispielsweise von den Schülern meistens nur kurz „JSG“ genannt. Denkbar ist für die Gesamtschule Niederberg das Kürzel „NB“.

Mobile Luftreiniger in städtischen Kindergärten und Schulen

In den Herbstferien will die Stadt in Gruppen- und Turnräumen der städtischen Kindertageseinrichtungen sowie den Klassen- und Kursräumen der Grundschulen und weiterführenden Schulen Luftreiniger aufstellen lassen.