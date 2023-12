Ratssitzung in Neukirchen-Vluyn Mobile Kindertafel ist einstimmig beschlossen worden

Bereits vor einigen Monaten hat die SPD-Fraktion Neukirchen-Vluyn in einem Antrag gefordert, die Einrichtung einer mobilen Kindertafel zu prüfen. Der Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Sport hatte darüber in seiner Sitzung am 22. November beraten und einstimmig die Beschlussempfehlung an den Rat beschlossen.