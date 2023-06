Veranstaltung in Neukirchen-Vluyn So kann man beim Familientrödel im Niederberg-Park mitmachen

Ein weiteres Highlight des Trödelmarktes wird ein Stand mit karibischen Spezialitäten sein. „Hier haben die Besucher die Möglichkeit, exotische Köstlichkeiten zu probieren und gleichzeitig den gemeinnützigen Zweck von lilisschools.org zu unterstützen“, so Bremshey. „Der Förderverein für Lilis Schools in der Dominikanischen Republik ermöglich es Kindern in einem Armenviertel, durch Bildung bessere Chancen zu erhalten. „Die hohe Anzahl von über bereits 100 angemeldeten Händlern zeigt, dass die Veranstaltung in der Gemeinde Neukirchen-Vluyn sehr beliebt ist“, freut sich der Organisator. „Für diejenigen, die ihre Schätze aus Dachboden und Keller noch anbieten möchten, sind noch wenige Verkaufsplätze verfügbar.“