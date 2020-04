Ditib-Gemeinde in Neukirchen-Vluyn : Mit Online-Medien in den Fastenmonat

Neukirchen-Vluyn Covid 19 verändert das Gemeindeleben im Ramadan in Neukirchen-Vluyn.

„Das ist für uns eine völlig neue Situation“, sagt Ibrahim Inci, zweiter Vorsitzender der Ditib-Gemeinde mit Sitz ihres islamisch-türkischen Kulturvereins an der Holtmannstraße in Neukirchen-Vluyn. Ihre Hamili-Veli-Camii-Moschee bleibt geschlossen. „Wir machen alles von zu Hause aus. Jede Familie bleibt für sich“, sagt Inci. „Das heißt, kein Moschee-Besuch im Ramadan. Alle sind betroffen. Die Gesundheit und der Schutz von Menschenleben sind für uns alle jetzt umso wichtiger“, so der Vorsitzende.

Gespannt blickt Inci auf das Ende des Ramadans und die weitere Entwicklung. Rund 30 Minuten dauert das jeweilige Video für das Gebet „to go“. Somit fällt der Fastenmonat nicht aus, sondern gestaltet sich einfach nur anders. Bereits in der „Nacht der Vergebung“ am 8. April startete der erste Video-Beitrag, in dem der Imam zur religiösen und bürgerlichen Verantwortung Stellung bezogen hat „und zur Gesundheit unserer Gemeindemitglieder und der Bevölkerung in Neukirchen-Vluyn“, so Inci. Der Koran gebe den Weg vor. Inci: „So heißt es in einem Vers, wer einem Menschen das Leben rettet, so ist es, als habe er die ganze Menschheit gerettet.“ Am 4. Juni endet der Fastenmonat.