Einzelhandel in Neukirchen-Vluyn Wo Alpines im Dorf auf Maritimes trifft

Die Idee, sich selbstständig zu machen, entstand in Coronazeiten und in den Lockdowns samt Reiseverboten. Wohnmobil oder Boot, das war die Frage der Reiselustigen. Die Schneiders kauften sich ein Boot, restaurierten es und schipperten auf den Wasserwegen der Provinz Gelderland. „Eine schöne Zeit, bei der wir die Pandemie vergessen haben. Wir konnten hin und her pendeln und haben einen Urlaubsersatz gefunden“, erinnert sich die gelernte Kauffrau. Das Versicherungsgeschäft des Ehepaares in Duisburg beschränkte sich in der Zeit auf Online-Kundenkontakte.