Jubiläum in Neukirchen-Vluyn Michael Darda ist seit 50 Jahren CDU-Mitglied

„Es ergab sich dadurch notwendigerweise“, so Darda, „dass ich mich im Jahre Jahr 1989 entschied, der Mittelstands- und Wirtschaftsunion der CDU beizutreten und in meiner Heimatstadt Neukirchen-Vluyn den Stadtverband zu aktivieren. Ich wollte in meiner Stadt den Unternehmern eine politische Stimme verleihen. Ich übernahm die Geschäftsführung und in späteren Jahren den Vorsitz.“ Bereits 1990 wurde Darda dann für die Dauer von 25 Jahren der Schatzmeister des MIT Kreisverbandes Wesel unter Hans Tischer und im Jahre 1991 wurde er in den Bezirksvorstand Niederrhein gewählt, den er in den Jahren 2001 bis 2013 als Vorsitzender leitete. Darda war es auch, der im Jahre 1996 mit Hans Meyer-Stoll die Fusion der Wirtschaftsvereinigung der CDU (WIV) mit der Mittelstandsvereinigung der CDU (MIT) auf Kreisebene vorbereitete und vollzog. Seit 2007 gehört Michael Darda auch dem Bundesvorstand der MIT Deutschland und so auch dem geschäftsführenden Landesvorstand der MIT NRW an.