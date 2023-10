Resolution des Rates in Neukirchen-Vluyn Stadtrat kämpft für Gastronomie

Das würde sich vor allem stark negativ auf die Räume außerhalb der Ballungszentren in Neukirchen-Vluyn auswirken, also die Gemeinden und Dörfer, wie etwa Hochkamer oder Rayen. „Neben negativen Auswirkungen für die Bürgerschaften sind auch die Folgen für den vorsichtig aufkeimenden Tourismus nicht zu unterschätzen, wenn das gastronomische Angebot parallel dazu geringer wird“, heißt es in der Resolution. In den Innenstädten müssten zusätzlich zu den verwaisten Ladenlokalen in Folge von verstärktem Internethandel auch noch vermehrt Gaststätten schließen, so der Stadtrat.