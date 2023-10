Mensa in Kevelaer mit Bio-Zertifikat ausgezeichnet Auch Schulen in Neukirchen-Vluyn setzen auf gesunde Ernährung

In dem Punkt hat das SOS-Kinderdorf in Kevelaer schon Vieles richtig gemacht. „Mit der Bio-Zertifizierung nimmt die Schulmensa nicht nur eine Vorreiterrolle in der Ernährungswende in der Modellregion ein, sondern trägt auch zu der Förderung der regionalen ökologischen Landwirtschaft bei“, sagt Günther Helbig. Vielleicht werden ja demnächst noch mehr Mensen von Schulen oder Kindergärten am Niederrhein mit dem Bio-Zertifikat ausgezeichnet.