Erfolg in Neukirchen-Vluyn Geballte Karate-Frauenpower beim Sanyuro-Cup  

In Maintal, 300 Kilometer von der Stadt Neukirchen-Vluyn entfernt, hat der Karate-Wettkampf „Sanyuro-Cup“ stattgefunden. Aus dem Kensho Neukirchen-Vluyn machten sich die Athletinnen Chiara Dillmann, Nika Steinmetz, Annika Schopmann und Rabea Stang auf den Weg, um in der Halle ihr Können zu präsentieren. Das Besondere an diesem Turnier sei der Wettkampfmodus, heißt es in einer Pressemitteilung. So sei das reine Kata-Turnier (Disziplin Kata = Formlauf, Kampf gegen einen imaginären Gegner) in viele faire Gruppen aufgeteilt, die nach Gürtelgrad und Alter gestellt werden, um die Chancen auf Erfolg auch für niedriger graduierte Teilnehmer zu bieten. Zudem gebe der Modus vor, dass jeder Teilnehmer garantiert drei Runden an Kata-Darbietungen durchlaufe.