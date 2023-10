Hoch zu Ross in Neukirchen-Vluyn Martinszug in Rayen und Hochkamer am 9. November

Der geschichtsträchtige Martinszug der Ortsteile Rayen und Hochkamer findet in diesem Jahr zum 74. Mal statt. Der Zug beginnt am Donnerstag, 9. November, um 18 Uhr in Rayen am Feuerwehrgerätehaus an der Vluyner Straße. Dieser wird von St. Martin und dem Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Rheurdt begleitet. Das Martinskomitee lädt herzlich ein und dankt für die zahlreichen Spenden der ortsansässigen Bevölkerung, durch die dieser Umzug, der mit gefüllten Martinstüten für die Kinder endet, auch in diesem Jahr ermöglicht wurde.