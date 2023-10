Handwerkskunst in Neukirchen-Vluyn Was Sie zum Martinsmarkt wissen müssen

Neukirchen-Vluyn · Am 4. und 5. November verkaufen Händler aus der Region wieder Selbstgemachtes rund um die Dorfkirche. In diesem Jahr sind mehr Vereine dabei als sonst. Was zum Programm, verschiedenen Mitmachaktionen und den Ausstellern bereits feststeht.

19.10.2023, 15:00 Uhr

Sandra Kiss, Claudia Naujoks, Rüdiger Eichholtz und Frank Gehrke (v.l.n.r.) kündigten den Martinsmarkt in Vluyn Anfang November an. Foto: Lena Steffens

Wenn rund um die evangelische Kirche und den Schulplatz wieder weiße Zelte aufgebaut werden, bedeutet das nur eins: Der Martinsmarkt lädt Besucherinnen und Besucher zu sich ein. Dieser findet jährlich in Vluyn statt. Viele Lichter, Kerzen und Feuerkörbe sorgen dann für eine ganz besondere Atmosphäre. Kunsthandwerker, Vereine und Gastronomen empfangen die Besucherinnen und Besucher zusammen mit Musikern und Künstlern im stimmungsvoll beleuchteten Dorfkern.