Kuchen, Handwerk und Co. Was auf dem Martinsmarkt in Vluyn geboten wurde

An jedem ersten November-Wochenende im Jahr findet in Vluyn der beliebte Martinsmarkt statt. So haben die Veranstaltungsagentur Gaudium, die evangelische Kirchengemeinde, das Stadtmarketing und der Werbering auch 2023 wieder ein attraktives Veranstaltungsprogramm zwischen Schul- und Kirchplatz für alle Altersklassen zusammengestellt. Rund 55 Kunsthandwerker und Händler, Vereine und Gastronomen haben zusammen mit zahlreichen Musikern und anderen Künstlern am Samstag von 13 bis 21 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 19 Uhr die Besucherinnen und Besucher von ganz nah und etwas ferner empfangen. Doch wegen des stürmisch-nasskalten Wetters an beiden Tagen kamen diesmal nicht so viele wie sonst.