Neujahrsempfang der CDU in Neukirchen-Vluyn Markus Optendrenk spricht über finanzielle Herausforderungen

Neukirchen-Vluyn · Am 7. Januar hatte die CDU zum Neujahrsempfang eingeladen. Im Fokus standen finanzielle Herausforderungen, der gesellschaftliche Zusammenhalt und der Appell, verstärkt Verantwortung in der Gesellschaft zu übernehmen. Was CDU-Vorsitzender Albert Mallmann über den Mittelstand sagte.

08.01.2024 , 18:30 Uhr

Gemeinsam am Tisch sitzen (v.l.): Roland Matzke, Albert Mallmann, Kerstin Radomski, Marcus Optendrenk, Charlotte Quick und Landrat Ingo Brohl. Foto: CDU-Fraktion Neukirchen-Vluyn

Von Sabine Hannemann