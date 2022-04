Bauernmarkt in Neukirchen-Vluyn : Pflanzentauschbörse beim Markt der Möglichkeiten

Bauernmarkt in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn Am Donnerstag, 5. Mai, findet zum Markt der Möglichkeiten auf dem Denkmalplatz eine Pflanzentauschbörse unter dem Motto „Lokal verwurzelt“ statt.

Der Bauernmarkt auf dem Denkmalplatz in Neukirchen wird bis Oktober wieder an jedem ersten Donnerstag im Monat von 14 Uhr bis 18 Uhr von besonderen Aktionen begleitet – dem Markt der Möglichkeiten. Es werden zusätzliche Stände oder Aktionen angeboten, die auf lokale Initiativen und spezielle Angebote des Einzelhandels aufmerksam machen. In den Sommerferien pausiert der Markt der Möglichkeiten.