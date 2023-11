Polizei musste nach Neukirchen-Vluyn ausrücken 28-Jähriger überfällt Sonnenstudio und Tankstelle

Am vergangenen Samstag, 25. November, hat ein 28-Jähriger zwei Raubüberfälle in Neukirchen-Vluyn begangen. Zunächst betrat dieser gegen 14 Uhr ein Sonnenstudio auf der Niederrheinallee und forderte unter Vorhalt eines Messers den Inhalt der Kasse. Anschließend entfernte sich der 28-Jährige in Richtung Vluyner Platz.