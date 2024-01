Polizeieinsatz in Neukirchen-Vluyn Mann stiehlt Bargeld aus Bankautomaten und flüchtete

Am Samstagmittag, gegen kurz nach 13 Uhr, kam es in der Sparkassenfiliale an der Poststraße in Neukirchen-Vluyn zu einem Raubüberfall an einem Bankautomaten. Eine 57-jährige Frau aus Neukirchen-Vluyn hob im Vorraum der Bank Geld an einem Automaten ab. Als sie das Bargeld aus dem Ausgabefach entnehmen wollte, drängte sie ein Mann zur Seite, entnahm das Geld und flüchtete zu Fuß in Richtung Andreas-Bräm-Straße.