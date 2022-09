Sonneckschule Neukirchen-Vluyn : Unperfekt ist ganz nah an wunderbar

Beim „Happy Painting“ entstanden in der Sonneckschule beeindruckende und wunderschöne Kunstwerke. Foto: K. Verheyen

Neukirchen-Vluyn In der Sonneckschule fand ein Malprojekt unter dem Titel „Happy Painting“ statt. Mit dieser Methode entstanden auch ohne Vorwissen ausdrucksstarke Bilder, die jetzt den Schulflur schmücken.

In der Sonneckschule wurde kürzlich eifrig gemalt und mit Farben experimentiert. „Happy-Painting“ heißt die Malmethode, die bei diesem Projekt zum Einsatz kam. Dabei werden Aquarellfarben, Fineliner und Farbstifte kombiniert und es entstehen, auch ohne großes Vorwissen, ausdrucksstarke Bilder. Angeleitet wurden die Mädchen dabei von Künstlerin Corinna Ortmann. „Das tolle an Happy-Painting ist, dass es mehr darum geht, kreative Prozesse in Gang zu setzen, als ‚schön zu malen‘“, erklärt die Künstlerin. „Auch wer wenig oder keine Malerfahrung hat, kann mit dieser Methode wunderschöne Kunstwerke schaffen.“

Zum Projektmotto „Unperfekt ist ganz nah an wunderbar!“ arbeiteten 45 Mädchen der Sekundarstufe vier Tage lang konzentriert und mit viel Leidenschaft an ihren Werken. „Es gab tatsächlich nicht ein Mädchen, das nicht mitmachen wollte“, berichtet Katrin Verheyen, Schulsozialarbeiterin der Sonneckschule, die das Projekt in die Wege geleitet hatte. „Das ist nicht immer so.“

Im Anschluss wurden die Bilder im Rahmen einer Vernissage erstmals präsentiert, nun werden sie dauerhaft die Flure der Sonneckschule schmücken. Neben vorgegebenen Motiven hatten sich viele der Nachwuchskünstlerinnen auch an eigene Bildthemen herangewagt. Teilweise versahen sie diese auch mit eigenen Texten.

„Es ist wirklich bewegend, wie viel die Mädchen hierbei von sich preisgeben und was für eine Kraft in ihnen steckt“, sagt Katrin Verheyen beeindruckt. Sie bleibt vor einem Bild stehen, dessen rechte Hälfte in hellen Farben gehalten ist, die in die linke, dunkle Hälfte hineinfließen. Darüber steht: „Do never let the dark win!“ (Lasse niemals das Dunkle siegen!). „Das ist eine Aussage, die mir zu Herzen geht, wenn man bedenkt, dass unsere Schülerinnen es nicht immer ganz leicht im Leben haben“, bekennt die Schulsozialarbeiterin freimütig. „Umso schöner, dass alle so viel Spaß an dem Projekt hatten.“