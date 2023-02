Unternehmen in Neukirchen-Vluyn Bei Trox darf gleich zweimal gefeiert werden

Das Unternehmen Trox ist nach eigenen Aussagen auf dem Weltmarkt führend in der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Komponenten, Geräten und Systemen zur Belüftung und Klimatisierung von Räumen. Mit 34 Tochtergesellschaften in 29 Ländern auf fünf Kontinenten, 20 Produktionsstätten und weiteren Importeuren und Vertretungen ist das Unternehmen in mehr als 70 Ländern vor Ort.