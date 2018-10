Neukirchen-Vluyn: Löschzug Neukirchen zieht um

Neues Zuhause für den Löschzug Neukirchen : Ein Umzug im Feuerwehr-Tempo

Einsatz in eigener Sache: (vl.) Stefan Henseler, Klaus Kutsch und Bernd Marquardt packen an. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Neukirchen-Vluyn Alles muss raus: Die 60 Einsatzkräfte des Löschzugs Neukirchen tragen in eigener Sache. Rund 100 Aktenordner, Tische, Stühle, die Küche, die Werkstatt – alles muss ins neue Gerätehaus. Nur die Adresse bleibt die Alte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sabine Hannemann

Die Tage des alten Feuerwehrgerätehauses in Neukirchen an der Lindenstraße sind gezählt. Am Samstag will die Kameradschaft das neue Gerätehaus bezogen haben. Rund 100 Aktenordner, Tische und Bänke, Unterrichtsmaterialien, die Fotosammlung, die Kostbarkeiten und Erinnerungsstücke samt Vitrinenschrank werden einen neuen Platz bekommen. Küche und Werkstatt sind verpackt. Hinzu kommen sämtliche Einsatzgerätschaften. Derzeit arbeiten die Handwerker noch. „Alles läuft auf Hochtouren“, sagt Einheitenführer Klaus Kutsch.

Es sieht noch nach jeder Menge Arbeit aus, doch die Neukirchener Mannschaft gibt sich gelassen. „Wir haben eine gut funktionierende Whatsapp-Gruppe, die ganz schnell vor Ort ist, wenn Hilfe gebraucht wird. Da sitzt jeder Handgriff“, so Kutsch. Die Vorfreude auf das neue Gebäude mit Unterrichts,- Besprechungs-, und Aufenthaltsraum ist groß. „Es werden ein paar Tränen fließen. Symbolisch wird am Samstag im alten Gebäude das Licht ausgemacht und das neue Gebäude ist dann erleuchtet“, sagt Kutsch zu dem geplanten Ablauf mit einer kleinen internen Feier. Am Abend ziehen die Kameraden gegen 18 Uhr mit der befreundeten Einheit aus Legden durchs Dorf Neukirchen.

info Nach fast 50 Jahren zieht die Feuerwehr um Seit 1969 steht das alte Gerätehaus. Ab 1984 wurde die Halle um einen Stellplatz erweitert. 1999 folgte ein erneuter Ausbau. Der Unterrichtsraum mit Küche und Lager für die Jugendfeuerwehr kamen hinzu. Im Keller wurden neue Sanitäranlagen mit Duschen installiert. 2015 startete die Planung des neuen Gerätehauses, 2017 war Baubeginn. Im Frühjahr 2019 erfolgt die feierliche Einweihung. Die Adresse „Lindenstraße 46“ bleibt.

Das neue barrierefreie Gebäude mit einer Halle für sechs Einsatzfahrzeuge ist das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung mit Bürgermeister Lenßen, dem Xantener Architekten Kasuch und dem Generalunternehmer Rostek und Pesch. Er hatte bereits die Neukirchener Polizeiwache gebaut. Viele Stunden haben sich die Feuerwehrleute mit ihrem Know-How eingebracht. Kutsch: „Wir fanden im Gespräch immer die Lösung. So konnte auch die Absauganlage aus der alten Fahrzeughalle mitgenommen werden und das hat Kosten eingespart.“

In diesem Sommer beschäftigten den Neukirchener Löschzug auch Brände auf ausgetrockneten Feldern. Foto: Christoph Reichwein (crei)