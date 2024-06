Freiwillige Feuerwehr Löschgruppe Rayen lädt zu Brandschutztag am 22. Juni ein

Als besondere Aktion wird es auch in diesem Jahr wieder eine Team-Olympiade geben. Was bedeutet das? Interessierte können sich mit einem Team, das aus fünf Personen besteht, anmelden und sich dann mit anderen Teams in den Eigenschaften Geschicklichkeit und Teamkoordination messen. Folgende Aufgaben müssen gelöst werden: „Alles dreht sich“, „Klompenski“, „Einfädeln“, „Sackhüpfen“, „Kletterkiste“ und „Nagelbrett“. Aus organisatorischen Gründen behält sich die Löschgruppe Änderungen der Spielaufgaben vor. Die Teams der Wertungsplätze eins bis drei gewinnen je einen attraktiven Preis. Die Anmeldung für das Team muss per Mail an Markus Haase erfolgen, an haasemarkus@t-online.de.