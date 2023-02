Lions Neukirchen-Vluyn Unterstützung für die Tafel

Wie im letzten Jahr hilft der Lions-Club Fliunnia Neukirchen-Vluyn der lokalen Tafel wieder mit einer Spende. Diesmal sind es 2000 Euro, die zur Hälfte der örtliche Lionsclub, zur anderen Hälfte „Stiftunglife“ aus Celle aufbringt, um die Tafel in Neukirchen-Vluyn zu unterstützen. Das gemeinsame Engagement stützt die Tafel in einer Phase, in der es besonders nötig ist.