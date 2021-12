Lions-Club Fliunnia Neukirchen-Vluyn : Weihnachtspakete für Kinder

Neukirchen-Vluyn Der Neukirchen-Vluyner Lions-Club Fliunnia sorgt für eine Überraschung unterm Weihnachtsbaum. Unterstützung gibt dabei von den Damen des „Treffs 55“.

46 Kinder aus Familien, die sich sonst sehr einschränken müssen, werden zu Weihnachten mit einem liebevoll gepackten Paket überrascht. Der Lions-Club Fliunnia Neukirchen-Vluyn hat bei der Zusammenstellung der Paketinhalte eine Mischung aus Schönem, Sinnvollem und Nützlichem ausgewählt. Neben verschiedenen Süßigkeiten und Leckereien wurden Schreib- und Schulartikel wie Hefte, Stifte, Locher, Federmappen und ähnliches eingepackt. Kleine Spiele, Puzzle und Bücher sind dabei, aber auch Artikel des täglichen Bedarfs wie Shampoo, Zahnbürsten, Zahnpasta, Haarbürsten und Cremes finden sich in den Paketen. Der Lions-Club hat versucht, die Pakete „zielgenau“ dem Alter und Geschlecht der Kinder entsprechend zu packen. „Diese Kinder müssen auf Vieles verzichten, was für die meisten selbstverständlich ist. Die Neukirchen-Vluyner Lions möchten so für strahlende Kinderaugen am Weihnachtsabend sorgen“, sagt Ralf Eccarius, Pressesprecher der Lions.

Die Aktion läuft in Zusammenarbeit mit den Damen vom „Treff 55“ der Neukirchen-Vluyner Diakonie. Sie haben auf Anfrage des Lions-Clubs Geschlecht und Alter der infrage kommenden Kinder genannt, ohne aber – wegen des Datenschutzes – Namen und Adressen zu nennen. Aus diesem Grund wird der „Treff 55“ auch die Verteilung der Pakete übernehmen. Die Lions sind dankbar für die tolle Unterstützung. „Trotz Corona wollten wir auch in diesem Jahr nicht untätig sein, denn anderen zu helfen ist das Hauptanliegen der Lions-Bewegung. Und Familien, denen es in dieser besonderen Zeit nicht gut geht, gibt es ja auch in Neukirchen-Vluyn“, so Ralf Eccarius.