Bauarbeiten in Neukirchen-Vluyn Lindenstraße wird ab Oktober neu gestaltet

Die Bauarbeiten der Enni beginnen in der Woche ab dem 29. Juli und werden in zwei Abschnitten ausgeführt, damit der Parkplatz bei der Firma „Leinung“ möglichst dauerhaft genutzt werden kann und die Einzelhändler so wenig wie möglich beeinträchtigt werden. Da sich die Arbeiten in der Lindenstraße in einem Bereich befinden, in dem Bodendenkmäler erwartet werden, werden sie archäologisch begleitet. Dies kann möglicherweise Auswirkungen auf die Bauzeit haben. Zum jetzigen Stand geplant ist die Beendigung der Maßnahmen der Enni bis Ende September, sodass die eigentliche Sanierung der Lindenstraße ab Oktober bis voraussichtlich Ende März durchgeführt werden kann.