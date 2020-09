Interview mit den Bürgermeisterkandidaten : Vier Fragen an Lenßen und Köpke

Neukirchen-Vluyn Am Sonntag werden die Neukirchen-Vluyner erneut an die Wahlurnen gerufen. Kurz vor der Stichwahl um das Amt des Bürgermeisters erläutern die beiden Kandidaten Harald Lenßen (CDU) und Ralf Köpke (unabhängig) ihre Ziele für Neukirchen-Vluyn.

Warum ist es ein toller Job in Neukirchen-Vluyn Bürgermeister zu sein?

Harald Lenßen Der intensive Austausch gerade auch in den wöchentlichen Sprechstunden mit den Menschen und die Vielfältigkeit der Aufgaben macht das Bürgermeisteramt für mich zu etwas Besonderem. Und schön ist dann auch noch, wenn man Projekte wie Schulsanierungen, klimafreundliches Mobilitätskonzept, Feuerwehrneubauten und zeitgemäße Stadtentwicklung erfolgreich gemeinsam mit der Bürgerschaft umsetzen kann.

Ralf Köpke Ich bin überzeugt, in unserer Stadt Neukirchen-Vluyn stecken noch große Potentiale – ähnlich derer in Kamp-Lintfort. Diese zu wecken, aufzugreifen, zu lenken – Neukirchen-Vluyn voran zu bringen und zukunftssicher zu machen, wäre ein toller Job und würde mir Auftrag sein und viel Freude machen. Ich würde mich dieser Aufgabe mit meinen ganzen Erfahrungen, meinem ganzen Wissen, das ich durch zahllose Vermittlungen und Verhandlungen in unterschiedlichen Gesellschaftskreisen während meiner beruflichen Aufgabe erworben habe, stellen und mit großer Leidenschaft an die Sache herangehen. Es ist für mich ein toller Job, weil ich in dieser Position gestalten kann, Impulse setzen und meine Vision von einer sozialen, klimafreundlichen und modernen Stadt für meine Kinder beeinflussen kann.

Sollten Sie Bürgermeister werden, was haben Sie sich für die ersten 100 Tage Ihrer Amtszeit vorgenommen?

Lenßen Ich werde in den ersten 100 Tagen genau das machen, was ich in den folgenden 1725 Tagen auch machen werde: Hart für die Zukunftschancen und Interessen der Bürgerinnen und Bürger arbeiten. Was heißt das konkret? Die Maßnahmen aus dem Projekt „Global Nachhaltige Kommune“ umsetzen, um jeden Job im Handwerk und Mittelstand in Krisenzeiten kämpfen und die Bildungschancen aller jüngeren Neukirchen-Vluyner mit einer massiven Digitalisierungsoffensive verbessern.

Köpke Von Freunden, Bekannten, Nachbarn und aus der Bürgerschaft habe ich viele Tipps, Anregungen und Hinweise erhalten, aber auch Fragen und Erwartungshaltungen. Die in Foren und Gesprächsrunden zu sondieren und zu sortieren, aber gleichzeitig sich auch mit den MitarbeiterInnen und den gewählten VertreterInnen auszutauschen, abzugleichen und Prioritäten festzulegen, würden die ersten 100 Tage sicherlich ausfüllen – wären aber eine unabdingbare Voraussetzung für glaubwürdiges Handeln. Kontakte zu den Bürgermeistern der umliegenden Städte und den Ministerien in Düsseldorf gehören ebenfalls dazu.

Wie ist Ihre Vision von Stadtentwicklung bezüglich Wirtschaft, Infrastruktur und Ökologie?

Lenßen Hier hängt alles mit allem zusammen. Deshalb ist mir eine Verbindung und Vernetzung dieser drei Themen und der örtlichen Akteure ein besonderes Anliegen. Den klimagerechten Umbau unserer Stadt werden wir nur gemeinsam erfolgreich gestalten. Hier können wir aus der Corona-Krise lernen, denn hier haben wir gesehen, was gemeinsam alles zu bewältigen ist. Wo ist in diesem Prozess der Bürgermeister? Ich sehe mich hier als moderierenden Motor, der darauf achtet, dass alle Interessen einfließen und Lösungen verabredet werden. Übrigens: Unsere Nominierung zum Deutschen Nachhaltigkeitspreis – als einzige NRW-Kommune – zeigt, dass wir uns nicht verstecken brauchen mit dem bislang Erreichten.

Köpke Natürlich habe ich eine Vision, wie sich Neukirchen-Vluyn entwickeln könnte. Für mich ist der Dreiklang in der Transformation wichtig zwischen Ökonomie, Sozialem und Ökologie. In Bezug auf die Wirtschaft brauchen wir für die Sicherung von Wohlstand in dieser Stadt mehr Unternehmen und Beschäftigung und dies möglichst unter dem Motto ’Gute Arbeit’, also möglichst mit Tarifbindung und Mitbestimmung, insbesondere auch bei öffentlicher Auftragsvergabe. Daneben brauchen wir die Bundeslösung des Altschuldenfonds um eben ‚diese Luft zum Atmen’ zu haben. Zur Infrastruktur gehört fest verbunden auch die Frage der Nachhaltigkeit. Dringend erforderlich ist die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. Zur Not müssen wir über die Schaffung einer eigenen gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft nachdenken. Investitionen im Bereich Bildung, insbesondere in die Schulen, Stichwort Digitalisierung, sind unabdingbar für die Zukunft Neukirchen-Vluyns. Das Radwegenetz soll weiter ausgebaut werden, der öffentliche Nahverkehr muss viel besser werden, daher plädiere ich auch für die Rekommunalisierung der Niag. Und das Konzept Bürgerbus in Kooperationen mit anderen Städten muss ernsthaft verfolgt werden. Neukirchen-Vluyn hat eine gute Grundlage mit dem klimafreundlichen Mobilitätskonzept. Dies muss jetzt mit Tempo umgesetzt und auch fortgeschrieben werden. Nur kurze Stichworte dazu: Weitere Solarparks mit Enni oder Dachbegrünungen von öffentlichen Gebäuden. Für Jugendliche muss es unabdingbar einen Platz in dieser Stadt geben, das ist das grosse Bedürfnis und ist immer wieder an mich heran getragen worden.

Was unterscheidet Sie von Ihrem Mitbewerber?

Lenßen Soviel ist das gar nicht. Geschlecht, Alter und soziale Herkunft sind sehr ähnlich. Der wesentliche Unterschied ist aber sicherlich der berufliche Werdegang. Als Mitarbeiter einer Gewerkschaft ist man ja eher den Interessen einer Gruppe verpflichtet, während ich als Bürgermeister kraft Amtes dem Gemeinwohl verpflichtet bin und mich selbst als Ansprechpartner und Brückenbauer verstehe.