Abschied in Neukirchen-Vluyn Leiter des Neukirchener Kalenderverlages geht in Ruhestand

Marschner fing 1994 zunächst als Vertretung beim Neukirchener Aussaat-Verlag an. Aufgewachsen war er in einem christlichen Elternhaus in Karl-Marx-Stadt, dem heutigen Chemnitz. Christen waren in der DDR allerdings nicht gern gesehen und galten bisweilen als staatsgefährdend. Das konnte unter anderem massive Einschränkungen zur Folge haben, die auch Marschner zu spüren bekam. Da er als Christ nicht studieren durfte, absolvierte er zunächst eine Ausbildung als Maler. Außerdem verweigerte er als Pazifist den Dienst an der Waffe und musste als Bausoldat arbeiten. Nach dem Fall der Mauer studierte Marschner Theologie in Leipzig. Dort absolvierte er auch sein Vikariat und arbeitete als Redakteur bei der Theologischen Literaturzeitung. 1994 verschlug es ihn nach Neukirchen-Vluyn.