Berufsvorbereitung an Schulen in Neukirchen-Vluyn Zwiespältige Ansichten über Lehrpläne und Schülerinteresse

Fast 230.000 Ausbildungsstellen sind nicht besetzt – deutschlandweit. Gleichzeitig steigt die Arbeitslosenquote bei Menschen unter 25 Jahren. Im Vergleich zum Vorjahr gab es im Juli 2023 acht Prozent mehr Arbeitslose in dieser Altersgruppe. Die Chefin der Bundesarbeitsagentur, Andrea Nahles, forderte deshalb im Interview mit der Rheinischen Post angepasste Lehrpläne an den Schulen, damit die Berufsvorbereitung eine größere Rolle einnimmt. Doch wie sehen das Lehrer und Schulleiter weiterführender Schulen in Neukirchen-Vluyn?