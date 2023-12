Neukirchener Erziehungsverein Zwei Lehrer mit dem Goldenen Kronenkreuz geehrt

Als Zeichen des Dankes und der Anerkennung hat Annegret Puttkammer, Direktorin des Neukirchener Erziehungsvereins, in der Hans-Lenhard-Schule Sonia Lamp und Andreas Indetzki kürzlich das Goldene Kronenkreuz der Diakonie verliehen. In ihrer Festrede sagte die Theologin: „Ich verleihe Ihnen die Kronenkreuze in der Ökumenischen Friedensdekade vor dem Buß- und Bettag. Im Fokus stehen dabei die Botschaft und die Bitte um Frieden der Bergpredigt: Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie in Ihrer Schulgemeinschaft miteinander Frieden suchen und in der Zukunft gemeinsam mit Ihren Schülerinnen und Schülern Friedensschritte gehen werden.“