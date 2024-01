Schule, Kita und Altenheim betroffen Leck im Neukirchen-Vluyner Fernwärmenetz

Durch einen Druckabfall mit zunehmendem Wasserverlust hatte sie sich am Dienstagnachmittag bereits angedeutet: eine Leckage im Neukirchen-Vluyner Fernwärmenetz. Wie die Enni Energie & Umwelt am Mittwoch mitteilte, hatten die Monteure abends die Fehlerquelle nach aufwendiger Suche im Vluyner Nordring in einem Abzweig zur Hausnummer 23 aufgespürt. Noch in der Nacht legte ein Tiefbauunternehmen das beschädigte Teilstück frei, das Monteure seit dem Vormittag austauschten und schweißten.