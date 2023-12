Soziale Hilfe in Neukirchen-Vluyn Dorle Lampke mit goldenem Kronenkreuz geehrt

Lampkes Herz schlägt seit 25 Jahren für die heilpädagogische Arbeit mit ihren kleinen und großen Bewohnerinnen und Bewohnern. Bis 2013 war sie in einer Kindergruppe tätig, danach in einer der Wohngruppen für Erwachsene, die in der ehemaligen Raiffeisensiedlung am Herkweg in Neukirchen beheimatet sind. Geschäftsbereichsleiter Siegfried Bouws und Bereichsleiter Jens Stiel dankten der Jubilarin für ihren Dienst in allen Lebenslagen: „Sie sind immer da, auch wenn ein rauer Wind weht; Sie stellen sich schwierigen Situationen, immer klar in der Sache, freundlich, schnörkellos. Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit und die professionelle Haltung in Ihrem Wirken“, sagten sie.