Einsatz in Neukirchen-Vluyn Feuerwehr löscht brennende Halle

Polizei und Feuerwehr waren am Donnerstagabend in Neukirchen-Vluyn im Einsatz. An der Mühlenstraße war eine Lagerhalle in Brand geraten. Kurz vor 22.30 Uhr wurden die Rettungskräfte alarmiert. Die Löscharbeiten dauerten bis ca. ein Uhr an. Personen kamen nicht zu Schaden, umliegende Gebäude wurden ebenfalls nicht in Mitleidenschaft gezogen.