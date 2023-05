Politik in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn · Wo ist es besonders laut und was kann man dagegen tun? Die Stadt Neukirchen-Vluyn ist gehalten, dies in einem Lärmaktionsplan aufzuzeigen. Die SPD ist sicher: Dies nützt, um ein jahrealtes Problem in Rayen erneut anzugehen.

25.05.2023, 17:30 Uhr

Ein Lastwagen fährt durch Rayen. Schon lange regen sich Anwohner über zu starken, zu lauten und zu schnellen Verkehr auf der Ortsdurchfahrt auf. Foto: Dieker, Klaus (kdi)

Ein ewiges Thema: Tempo 30 auf der Ortsdurchfahrt in Rayen. Seit Jahren ist dies ein Wunsch vieler Anwohner und Politiker. Nun gibt es die Hoffnung, dass ein Lärmaktionsplan dabei helfen kann, das Ziel zu erreichen. In vielen Städten gibt es bereits solche Pläne, in anderen – wie Neukirchen-Vluyn – noch nicht. Man sei bisher davon ausgegangen, dass die Erstellung eines solchen Plans für die Stadt nicht notwendig sei, sagte der Technische Dezernent Ulrich Geilmann im Stadtentwicklungsausschuss. Aber jetzt muss die Stadt ran. Das Umweltministerium macht Druck: Es teilte mit, dass laut einer EU-Richtlinie alle Städte Lärmaktionspläne vorlegen müssen. Bis zum 18. Juli 2024 muss die Stadt liefern. Danach muss der Lärmaktionsplan alle fünf Jahre aktualisiert werden.