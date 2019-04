Kultur in Neukirchen-Vluyn : Kurzweiliges Konzert rund um die Liebe

NEUKIRCHEN-VLUYN In der Musikschule Neukirchen-Vluyn begeisterten Gesangsschülerinnen und -schüler von Gabriele Hegmann das Publikum.

Das Programm, das von Musical und Pop bis Barockoper und Kunstlied für jeden Geschmack etwas zu bieten hatte, war „geprägt vom Thema Liebe in all ihren Facetten“. Den munteren Auftakt gestaltete die jüngste Sängerin: Laura Seibel, die mit Beethovens „Lied des Marmottenbuben“ samt eifrigen Drehens einer aus einem Karton gebastelten Drehleier begeisterte. Was das Lied mit einer Drehleier zu tun hat und aus welchem Anlass Beethoven es komponierte, erzählte Gabriele Hegemann in ihrer gut recherchierten Moderation, die interessante Hintergrundinformationen vermittelte. Die neunjährige Laura durfte noch einmal auf die Bühne und erntete auch für ihren zweiten Vortrag, Johann Christoph Kienlens „Heidenröslein“, viel Applaus und Lob.