Ausstellung in Neukirchen-Vluyn : Digitaler Zwilling der Kunstschule

Besucher sind herzlich eingeladen, die Stipendiaten-Ausstellung in der Kunstschule am Schulplatz in Vluyn digital zu besuchen. Durch das Anklicken der weißen Info-Punkte erfahren die Besucher bei dem 3D-Rundgang Wissenswertes über die ausgestellten Arbeiten. Foto: Jörg Zimmer

Neukirchen-Vluyn Die 17. gemeinsame Stipendiumausstellung von Sparkassen-Kulturstiftung Neukirchen-Vluyn und der Kunstschule findet zum zweiten Mal als 3D-Rundgang statt.

(RP) Die Stipendiaten der Kunstschule Neukirchen-Vluyn zeigen ihre Arbeiten erneut in einer digitalen Ausstellung. Die zwölf Schülerinnen und Schüler beschäftigten sich diesmal in einer Gemeinschaftsarbeit mit dem Thema nachhaltige Architektur. „Wir haben uns von Ideen des dänischen Stararchitekten Bjarke Ingels leiten lassen und diese auf die sogenannte Schrottimmobilie am Nordring 59 angewandt“, sagt die Schul- und Projektleiterin Gabriele Berndt-Bathen.

Dabei herausgekommen sind interessante Entwürfe, wie Menschen sich in ihren Häusern, Siedlungen und Städten wohler fühlen können. Die Online-Ausstellung trägt den Titel „Arc des Arts - Der Bogen der Künste“. Die Sparkassen-Kulturstiftung vergab die Stipendien bereits zum 17. Mal und ermöglichte ebenfalls die Online-Ausstellung. „Wir haben aus der Corona-Not auch in diesem Jahr eine Tugend gemacht, damit die Ausstellung wenigstens virtuell besucht werden kann“, sagt Sparkassenvorstand Bernd Zibell. Per PC, Tablet oder Smartphone können die Besucherinnen und Besucher jeden Raum der Kunstschule am Schulplatz in Vluyn ansteuern und sich alles genau ansehen.