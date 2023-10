Festakt mit langjährigen Unterstützern und Freunden Kunstschule feierte 25. Geburtstag mit Soirée

Bernhard Uppenkamp, Vorstandsmitglied bei der Sparkasse am Niederrhein, richtete einige Grußworte an die Kunstschule: „Die Kunstschule Neukirchen-Vluyn hat in den letzten 25 Jahren eine beeindruckende Entwicklung durchlaufen. Sie hat sich nicht nur als Ort der künstlerischen Bildung etabliert, sondern auch als ein Ort, an dem Menschen aller Altersgruppen und Hintergründe zusammenkommen, um ihre Kreativität zu entdecken und zu fördern. Die Schule hat sicher unzählige Künstler hervorgebracht, die ihre Leidenschaft für die Kunst entdeckt und weiterentwickelt haben. Sie hat dazu beigetragen, dass die Kunstszene in Neukirchen-Vluyn und darüber hinaus lebendig und dynamisch bleibt“, sagte er. Er dankte am Schluss allen Schülern, Lehrern und Eltern, die zu diesem Erfolg beigetragen haben.