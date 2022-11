Kultur in Neukirchen-Vluyn Kunst für Winkelladen und Friseursalon

„Die Kunstobjekte fügen sich wunderbar in unsere Dauerausstellung ein, insbesondere in die Abteilungen Handel und Gewerbe in Neukirchen-Vluyn“, sagte Museumsleiterin Jutta Lubkowski. Mit einer Spende in Höhe von 1200 Euro der Sparkasse am Niederrhein konnte das Museum fünf Werke der Künstlerinnen Birgit Reinken, Luise Kerstan und Bettina Zachow ankaufen.