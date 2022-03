Friedenskundgebung in Neukirchen-Vluyn : Zeichen setzen gegen den Krieg

Neukirchen-Vluyn Der Angriff Putins auf die Ukraine trieb am frühen Dienstagabend die Menschen im Ortsteil Vluyn auf den Vluyner Platz, um an einer Friedenskundgebung teilzunehmen.

Bürgermeister Ralf Köpke zeigte sich am Tag sechs des Krieges in der Ukraine fassungslos. „Ich habe mir es niemals vorstellen können, dass wir Krieg in Europa erleben werden“, so Köpke. Er sprach von einem barbarischen Angriff Putins, der junge Soldaten in den Krieg schicke, „die unsere Söhne sein könnten.“ Mittlerweile sind bereits die ersten ukrainischen Flüchtlinge in Neukirchen-Vluyn privat untergekommen. „Es werden mehr Menschen zu uns kommen. Wir sind gut vorbereitet und bekommen aus unserer Stadt weitere Hilfsangebote. Es ist Krieg, wir wollen helfen.“