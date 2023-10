Fritz Eckenga, Christian Ehring und Co. in Neukirchen-Vluyn Große Namen im Kulturprogramm 2024

Als Bürgermeister Ralf Köpke das Kulturprogramm für das kommende Jahr vorstellte, fasste er dieses mit drei Worten zusammen: „Witzig, spritzig, frech!“ Auch Oliver Nickel von der Agentur XXL Eventmarketing ist stolz auf das Programm, das er zusammen mit dem Kulturamt entworfen hat. „Es kommen große, bekannte Namen“, kündigte er an. Man werde 2024 und in den Jahren danach wieder „richtig durchstarten“, sagte er. Während der Corona-Pandemie habe die Kultur am Boden gelegen, so Nickel. Die Hallen seien in der Zeit nur zwischen 50 und 60 Prozent ausgelastet gewesen, nun gehe man in Neukirchen-Vluyn wieder hin zu 80 Prozent Auslastung der Hallen. Alle Künstlerinnen und Künstler kommen aus der Region und dem Großraum NRW. Ein Überblick.